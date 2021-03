Rientro a scuola, Emiliano alle mamme: «Inseritemi nelle vostre chat»

«Vorrei conoscere le vostre opinioni sulla opportunità di riprendere la didattica in presenza a partire dal 7 aprile anche se rimanessimo in zona rossa. Potreste costituire gruppi di famiglie per estendere questa consultazione? Siete autorizzati a inserirmi nei gruppi per gestire meglio il dialogo».Un messaggio del presidente Michele Emiliano stupisce i genitori in Puglia. Il presidente chiede di farsi inserire nei gruppi whatsapp delle mamme per discutere con loro del rientro in classe dopo Pasqua.Al momento, anche a livello nazionale non si sa cosa succederà a partire dal 7 aprile, nell'attesa in Puglia si cerca di capire cosa ne pensano i diretti interessati. E sono in molti a chiedere che resti la possibilità di scegliere la DaD nel caso in cui si decida di rientrare in presenza.