Rientro a scuola, in Puglia si discute di trasporti e doppi turni

Il rientro a scuola, in presenza, in Puglia, continua ad essere un'incognita. Mentre proseguono i lavori ai tavoli insediati nelle prefetture di tutte le province pugliese, sono ancora molti i nodi da sciogliere prima che suoni la campanella dell'anno scolastico 2021/2022 il prossimo 20 settembre.Un punto su cui sembra non esserci alcuna certezza è il doppio orario di ingresso, auspicato dai prefetti e contrastato dalle scuole. QUI ulteriori dettagli