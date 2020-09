Rilascio Carta d'identità e Tessera Elettorale, uffici aperti anche nei weekend

sabato 12 e domenica 13 settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

sabato 19 settembre dalle ore 09.00 alle ore 20.00;

domenica 20 settembre dalle ore 07.00 alle ore 22.00

lunedì 21 settembre dalle ore 07.00 alle ore 15.00.

Si informa la cittadinanza che, in occasione delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre 2020, gli Uffici Demografici siti in Piazza Marconi (c/o Palazzo di Città) e via Gravina (c/o Comando Vigili Urbani) saranno aperti anche nei giorni e negli orari di seguito indicati per il rilascio delle carte d'identità e del duplicato delle tessere elettorali: