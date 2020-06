Ritorno fra i banchi di scuola con gli esami di Stato

Sono più di 37mila gli studenti pugliesi che affronteranno gli esami di maturità dal prossimo 17 giugno e sono quasi 40mila gli studenti di tutta la Puglia alle prese l'esame di terza media.Si ritorna fra i banchi di scuola per dare prova dello studio e dell'impegno profuso in questo anno scolastico sicuramente diverso dal solito, che ha richiesto energie e sperimentazione, non semplice e destinato ad entrare nella storia. Ma tutto sembra svolgersi nel migliore dei modi, sicurezza in primis.Commissioni d'esame al completo, con commissari e presidenti, ambienti scolastici sanificati, o in corso di sanificazione, con l'ausilio di unità di Protezione Civile e Croce Rossa, e massima attenzione ai protocolli nazionali di sicurezza: distanza di due metri, igienizzazione delle mani, auto dichiarazione di assenza di sintomi influenzali riconducibili ad un possibile contagio da Covid-19, obbligo di mascherine che potranno essere abbassate durante il colloquio.Esami di Stato, stando alle tre ordinanze sottoscritte dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina , senza prove scritte ma con solo una prova orale, di circa un'ora, con cinque distinte fasi come l'elaborato, l'analisi di un breve testo di letteratura italiana, l'argomento multidisciplinare e domande sui percorsi di orientamento e di cittadinanza attiva. Cinque candidati esaminati al giorno e, a discrezione del presidente di commissione, la possibilità di svolgere anche una sessione pomeridiana.Tesina su un argomento concordato con gli insegnanti e un colloquio online per gli studenti che terminano il ciclo scolastico della scuola media, con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe che potrà riunirsi fino al 30 giugno.