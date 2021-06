Rotary e Comune premiano le eccellenze. Bronzini: «Non abbiate paura di cambiare strada: si chiama vita»

Ottantanove studenti coratini possono fregiarsi della medaglia di "Io Merito", l'iniziativa che da ormai sette anni tiene impegnato il Rotary Club di Corato e l'amministrazione comunale per rendere un riconoscimento all'impegno degli studenti che si sono distinti nello studio, ottenendo il massimo dei voti e in alcuni casi la menzione di lode.E di giovani coratini eccellenti a Corato ce ne sono tanti: ben 89, nelle varie scuole del territorio. Non soltanto giovanissimi: tra i premiati ci sono anche quegli studenti dei corsi serali, magari anche lavoratori, che hanno scelto di non lasciare nel cassetto il sogno di una formazione superiore e che hanno proseguito con determinazione, impegno e serietà gli studi sino a coronare il percorso con il successo del 100.La premiazione di questo giugno è stata una premiazione particolare: le restrizioni della pandemia non hanno consentito lo svolgimento della cerimonia per lo scorso anno scolastico ma non poteva passare inosservato il successo dei diplomati dell'anno del Covid. E a consegnare loro la medaglia del "merito" e la borsa di studio è stato un ospite di eccezione, il Magnifico Rettore dell'Università di Bari Stefano Bronzini. Docente di Letteratura Inglese, Bronzini è da tanti anni punto di riferimento per gli studenti dell'università, capace di trasferire loro le emozioni dello studio della letteratura. Emozioni che ha saputo trasmettere anche nel suo intervento, totalmente indirizzato ai giovani. Non una lectio magistralis, nulla di accademico. Bronzini ha parlato al cuore, come sempre ha fatto durante la sua attività di docente, invitando i giovani a vivere, a non aver paura degli errori, di andare incontro al mondo affrontandolo nelle sue sfaccettature ed anche nelle sue difficoltà.«Non esistono strade sbagliate, ma esistono strade che non portano alle nostre ambizioni e non dobbiamo aver paura di cambiarla» ha detto il Rettore ai giovani maturati. «Sentitevi liberi dalle convenzioni, non abbiate paura di scegliere il vostro futuro» ha continuato. «Se non siete felici della strada che avete intrapreso scegliete altro, perché è la normalità della vita» ha aggiunto.Costruire il futuro avendo come faro solo e soltanto la gioia di procedere nel cammino. Anche oltre i confini del proprio Paese, anche a costo di dover lasciare il nido. Bronzini non trattiene le eccellenze, anzi, invita a seguire le ambizioni, a non fermarsi, invitando a fare propria l'idea di un paese «senza confini e con grandi orizzonti»Ad aprire gli interventi, con il consueto saluto del presidente del Rotary Club Michele Rainone, è stato il sindaco di Corato De Benedittis. Nel suo intervento la centralità del "Noi", della squadra, della classe entro la quale i giovani hanno potuto maturare la propria esperienza, raccogliere esperienze umane e formare il proprio carattere. Al di là dei voti, al di là del successo scolastico, la centralità della scuola nella formazione dei giovani è il vero pilastro della società.Ottantanove sono gli studenti premiati. Ecco l'elenco completo.Liceo Classico Oriani100/100Balducci Valeria, Barbone Carlotta Miriam, Biancolillo Elena, Campione Marta, Capogna Marta, Caterina Pasquale, Centonze Annamaria, Colucci Chiara, Donnarumma Adele, Frualdo Francesca, Livrieri Giulia, Martinelli Sara, Mastromauro Giorgia, Mazzilli Graziana, Mezzina Angelamaria, Musci Elisabetta Paola, Petrone Rita Emanuela, Procacci Francesco, Scaringella Micaela, Tarricone Danilo100 con lodeAltieri Alessia Carola, Basileo Cataldo, De Leonardis Tommaso Michele, Pastore Ester, Procacci Francesca, Perrone Martina, Petrone Annarita, Strippoli FrancescaIpsc Tandoi100/100Balducci Luigi, Cannillo Vincenzo, Caterina Vanessa, Di Bari Alfonso, Lastella Lucia, Maldera Francesco, Paolantonio Francesco, Roselli Morena, Roselli Vincenza, Varesano Vito100 con lodeCapogna Felisia, Lobascio AdrianaItet Tannoia Corato100 con lodeAdamo Antonio, Balducci Aldo, De Leonardis Daniele, Mecja Gabriele, Schittulli Giulia, Strippoli Paolo, Ungaro StefanoLiceo Artistico Federico II100/100Loiodice Graziana, Piccarreta Flavio, Saragaglia Massimo, Zaza LucianaLiceo Scientifico Tedone Ruvo di Puglia100/100Arbore Giuseppe, Campanale Serena, Diaferia Francesco, Ferrara Anna Andrea, Inchingolo Teresa, Leo Fabrizio, Loprieno Francesca, Maino Silvia Maria, Maldera Martina, Marcone Giuseppe, Nesta Cataldo, Piombino Gaia, Roselli Claudia, Zucaro Maria Ida100 con lodeBulzis Giuseppe Pio, Carnicella Ornella, Colella Alda Martina, Diaferia Francesco, Livrieri Gabriele, Lotito Francesco Pio, Maggiulli Claudia, Strippoli Felice, Tandoi Martina, Varesano Antonio, Zaza Marco CataldoIndustriale Jannuzzi Andria100/100Battafarano Giovanni Pio, Di Bisceglie VincenzoIIS Lotti-Umberto I Andria100/100Ferrante Marco Gennaro, Ferrara Sabino, Grosso GabrieleIstituto Alberghiero Molfetta100/100Vilella DoroteaLiceo Sylos-Fiore Terlizzi100/100Siracusano AngelicaLiceo Casardi Barletta100 con lodeCialdella AngelaIstituto Tecnico Euclide-Caracciolo Bari100 con lodeTempesta Vincenzo