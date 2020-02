Rotatoria spenta, auto si schianta contro muretto a secco

Ci risiamo. A distanza di poco più di un anno dalla serie di incidenti stradali avvenuti nei pressi della rotatoria della strada provinciale 85 che collega Ruvo di Puglia e Corato a Bisceglie, ieri sera un'altra automobile ha terminato la sua corsa su un muretto a secco. L'illuminazione della rotatoria, infatti, era spenta e il guidatore non si è accorto dell'infrastruttura, travolgendola.Mentre a Corato si festeggiava il Carnevale, a pochi chilometri di distanza qualcuno ha seriamente rischiato di farsi male.Diversi sono gli automobilisti che percorrono quella strada ad aver segnalato alla provincia di competenza l'assente illuminazione. Come il nostro lettore, Francesco, il quale ha allertato la Città Metropolitana di Bari. Dall'altra parte del telefono ha trovato qualcuno non particolarmente sensibile alla problematica che si è limitato a invitare l'automobilista a guidare con maggiore prudenza.«Vi scrivo per segnalarvi l'ennesimo incidente sulla Provinciale Ruvo-Bisceglie ieri sera intorno alle ore 19.45. Sono un ragazzo di Ruvo e quotidianamente percorro quella strada per lavoro. Ieri sera, in prossimità della rotonda che avrebbe dovuto rallentare la guida e quindi evitare incidenti, trovo l'ennesimo incidente: una macchina, a causa dell'illuminazione assente e non scarsa, non aveva "visto" la rotonda ed era andato a finire contro il muretto a secco di un terreno, abbattendolo!» racconta il testimone.«Chiedo a chi di competenze di prendere seri provvedimenti per quella strada (rallentatori di velocità, autovelox) perchè sono stanco (e come me tanti altri cittadini) di vedere incidente e a volte anche vittime su quella strada!» conclude il nostro lettore.