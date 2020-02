Ruba auto a Corato, resta coinvolto in un incidente e l’abbandona fuggendo

Circolava in Andria a bordo di un'auto rubata quando, nella serata di ieri, intorno alle 18.30, è rimasto coinvolto in un impatto con un altro veicolo su via Canne della Battaglia, all'incrocio con contrada Mastrottaviano.L'uomo alla guida, ancora ignoto, si è visto così costretto ad abbandonare il mezzo per darsi alla fuga, dileguandosi a piedi nelle campagne circostanti.Nessun danno per il conducente del veicolo interessato dal sinistro, un uomo di Andria a bordo di una Fiat 500 L.Immediatamente intervenuti sul posto gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale che hanno prestato assistenza al conducente andriese e provveduto ad effettuare i rilievi del caso, avviando le prime indagini nel tentativo di identificare il malfattore.L'auto abbandonata, una Fiat Cinquecento, è risultata esser stata rubata a Corato ed era stata esposta regolare denuncia nella mattinata di ieri.Sul luogo anche un carrogru per il recupero del veicolo risultato rubato.