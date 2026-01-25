Il trattore recuperato dalla Metronotte
Cronaca

Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento

Il furto è avvenuto a Ruvo di Puglia, il mezzo agricolo è stato recuperato fra Corato e Andria. Il malvivente, però, si è dileguato

Corato - domenica 25 gennaio 2026 11.15
Far west notturno nelle campagne di Ruvo di Puglia dove è scattato un inseguimento tra un trattore e la Metronotte: dopo diversi chilometri, tra Corato e Andria, il conducente del veicolo è riuscito a fuggire. Sul caso indaga la Polizia di Stato, mentre l'azienda agricola Summo si è congratulata «per il tempestivo intervento».

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di giovedì scorso, quando «un gruppo di malviventi ben organizzato ha messo a segno il furto di un trattore agricolo, ai danni di un'azienda agricola ubicata lungo la strada provinciale 238, Grazie alla tempestiva segnalazione dell'utente - si legge sulla pagina Facebook -, la nostra centrale operativa ha attivato tutte le pattuglie sul territorio». Ed il mezzo è stato rintracciato poco dopo mentre percorreva la Mediana delle Murge scortato da un'auto.

Alla vista della pattuglia, i banditi hanno cercato di guadagnare la fuga bloccando la carreggiata con dei massi, senza fortuna. E mentre l'auto si è data alla fuga, il trattore ha proseguito la corsa nei campi, «attraversando terreni e superando anche diversi muretti a secco inoltrandosi nel territorio di Corato fino ad arrivare in quello di Andria». Dopo diversi chilometri, il malvivente vistosi ormai braccato, ha abbandonato il trattore, dandosi alla fuga nei campi e riuscendo a dileguarsi.

Sull'episodio indagano gli agenti della Questura di Andria, mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario che ci ha tenuto «a ringraziare la Metronotte per quest'intervento tempestivo e professionale: non immaginavamo affatto - ha spiegato la famiglia Summo - di ritrovare il nostro trattore in meno di mezz'ora».
