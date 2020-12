Rubano olive ma un cittadino chiama il 112, arrestati in 3

. È il bilancio di un intervento dei, attivati dalla segnalazione aldi un cittadino, durante un'operazione per contrastare il fenomeno sempre attuale dei furti di olive. Non si tratta di una cosa nuova, ma è un fatto fisiologico che coincide con la campagna olearia. Nella banda di predoni c'era anche un uomo di Corato.Nel particolare periodo caratterizzato dall'emergenza da, oltre agli incessanti servizi sui centri abitati, finalizzati al controllo del rispetto delle misure di contenimento della diffusione della pandemia, icontinuano senza alcuna sosta a sorvegliare pure le campagne della provincia di Bari e di Barletta, Andria e Trani, al fine di prevenire e reprimere gli odiosi furti di olive e di attrezzi ai danni degli agricoltori, denunciati daCosì, dopo l'arresto dei giorni scorsi di 3 persone, colte nella flagranza di furto di, e le denunce a piede libero di, sorprese nelle scorse settimane, in momenti diversi, a rubare i raccolti nelle campagne di Cassano delle Murge, di Palo del Colle, di Bitonto e di Sannicandro di Bari, nel barese, sono entrati in azione anche i, alle direttive del capitanoNel giorno dell'Immacolata, infatti, i militari del, diretti dal sottotenente, hanno arrestato, due di Molfetta e una di Corato, sorprese all'interno di un terreno lungo la strada vicinale Marcinase. In pieno giorno, una squadra di ladri ha pensato di poter agire indisturbata nel rubare quintali di olive ai danni di ignari agricoltori molfettesi. Ma stavolta non è andata così!Un agricoltore della zona, insospettitosi dalla loro presenza, ha contattato il. ​«Preziosa - rimarcano dalla- è stata la collaborazione offerta». I, con l'ausilio di auto civetta, sono immediatamente giunti presso il fondo, nella zona industriale di Molfetta, lungo la provinciale per Corato, ove hanno sorpreso i tre uomini, con altrettante pertiche, che battevano i rami per far cadere le olive su due teli disposti ad hoc sotto gli alberi, e li hanno bloccati.Sui teli sono stati rinvenute le olive, e poco distante, celate dietro altri alberi di ulivo, anche una bagnarola, un secchio e due sacchi per la raccolta. Ihanno recuperato i, restituendole al legittimo proprietario. Il finale? Tre arresti con destinazione il "gabbio", la casa circondariale di Bari.