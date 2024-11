S’introducono in un'abitazione, ma arriva la Polizia: ladri in fuga a mani vuote

Hanno tentato il furto all'interno di un'abitazione di Corato, ma sono stati costretti alla fuga senza riuscire a mettere a segno il colpo: se ne sono andati via a mani vuote i ladri, entrati in azione, questa sera, in un appartamento al primo piano di uno stabile di via Pisanila, approfittando dell'assenza dell'anziana proprietaria.Ma a fare saltare i piani della banda, inseguita fino alla porte della città, è stato il rapido intervento di una volante della, già in zona nell'ambito dei quotidiani controlli del territorio, che ha raggiunto l'abitazione dopo l'allarme aldi un cittadino: l'uomo ha notato movimenti sospetti vicino ad un'abitazione e ha subito allertato il numero unico di emergenza. I banditi, alla vista della volante, hanno preferito battere la ritirata, saltando a bordo di unaIl conducente, a quel punto, ha iniziato a correre all'impazzata, tallonati dall'auto delcittadino. Ne è nato, quindi, un inseguimento fino alla strada provinciale 12 che conduce a Trani, dove l'auto dei malviventi, di colore scuro, è riuscita a sfuggire raggiungendo una velocità folle. I poliziotti, intanto, ritornati sul luogo dell'intervento, hanno verificato che i ladri non sono riusciti a portare a termine il loro piano, dileguandosi in fretta a mani vuote dopo l'arrivo della volante.È stata contattata la proprietaria dell'abitazione, mentre sul posto è stato chiesto l'arrivo deidelperché i banditi, una volta all'interno, hanno inserito il chiavistello per evitare di essere colti sul fatto. È stato accertato che i ladri sono stati costretti alla fuga, senza riuscire a rubare nulla.