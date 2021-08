San Cataldo, ecco il programma della Festa Patronale

SABATO 21 AGOSTO

DOMENICA 22 AGOSTO

LUNEDI 23 AGOSTO

Le luminarie stanno per essere accese. La storica "macchina di San Cataldo", che è tornata ad essere allestita in Largo Plebiscito, attende soltanto l'arrivo del simulacro del Santo Patrono.L'arrivo delle prime giostre ricordano che Corato è pronta a vivere la festa, la grande occasione di cui tutta la città si sente partecipe, in nome della devozione per San Cataldo.Una festa tanto attesa, anche in ragione dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e che limita al massimo le occasioni di socializzazione.La festa di San Cataldo, tuttavia, è soprattutto devozione e preghiera. Domani si concluderà il triduo di preparazione ai solenni festeggiamenti con la recita del Santo Rosario alle 18.30 e la celebrazione della Santa Messa con la benedizione della reliquia del Santo alle 19 in Chiesa Matrice.I festeggiamenti inizieranno sabato 21 agosto, come di consueto, alle 8.30 del mattino con il lancio delle bombe. Di seguito il programma dettagliato.Ore 8.30 - Inizio festeggiamenti - lancio di bombeOre 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Solenne Celebrazione Eucaristicadalle ore 18 alle ore 24Spettacoli itineranti a cura di EDC Circus ArtistConcerto bandistico itinerante "Bassa Musica di Bitonto"Ore 8.00 - Lancio di bombeOre 8.30 - "Pedalando con i Santi": biciclettata a cura di Legambiente Corato. Raduno in Piazza Cesare BattistiOre 10 - Celebrazione EucaristicaOre 12 - Celebrazione Eucaristicadalle 18.00 alle 24.00Spettacoli itineranti a cura di EDC Circus ArtistOre 19.30 - Solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo - Piazza Cesare Battisti.La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro portale e sulla nostra pagina Facebook per consentire la massima partecipazione anche da parte di chi non potrà fisicamente essere presente.Ore 22.00 - Banda di Conversano in ConcertoOre 23.30 Fuochi d'ArtificioOre 8.00 - Lancio di bombeOre 10 - Celebrazione EucaristicaOre 19 - Celebrazione Eucaristica