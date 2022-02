San Cataldo, il programma del Triduo in onore del santo patrono

Sarà celebrato dal 5 al 7 marzo il Triduo di preghiera in onore del santo patrono della città di Corato, San Cataldo, all'interno della Chiesa Collegiale " Santa Maria Maggiore".5 marzoore 17.45 rosario meditatoore 18.30: santa messa6 marzoore 17.45 rosario meditatoore 18.30: santa messa7 marzoore 17.45 rosario meditatoore 18.30: santa messa8 marzoore 10.30 santa messaore 18.15 rosario meditatoore 19,00 solenne concelebrazione presieduta dall'arcivescovo Mons. Leonardo D'AscenzoInoltre, la Deputazione Maggiore di San Cataldo ha rinnovato il suo consiglio direttivo per l'anno 2022/2024, nominando Presidente: Aldo Scaringella; Vice Presidente: Gennaro Patruno; Segretario: Luigi Musci; Cassiere: Luigi Parziale; Tesoriere: Michele Patruno."Un sentito ringraziamento al presidente uscente Michele Delucia e al direttivo uscente per questi 3 anni nonostante le difficoltà incontrate per la pandemia la festa di San Cataldo è stata realizzata con le dovute misure di sicurezza" - scrive il nuovo direttivo della Deputazione Maggiore San Cataldo.