San Cataldo, oggi la celebrazione con Mons. D'Ascenzo

Si festeggia oggi il santo patrono della nostra città, San Cataldo. L'8 marzo, giorno in cui la chiesa celebra il santo nella ricorrenza della sua morte, è una delle tre occasioni con cui Corato rinnova la sua devozione al vescovo irlandese, oltre all'anniversario del ritrovamento delle sue sacre spoglie a Taranto che cade il 10 maggio, e alla festa patronale che si tiene ad agosto.Questa sera, in onore del santo, alle ore 10.00 si terrà la solenne celebrazione presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo in Chiesa Matrice.