«Saper guardare avanti con fiducia» gli auguri del sindaco De Benedittis

Gli auguri alla città da parte del sindaco Corrado De Benedittis.«Giungano i miei auguri più sinceri, a tutta la cittadinanza.Sono particolarmente vicino a coloro che, in vario modo, sono stati colpiti dal covid19. Abbraccio chi ha perso, in questo anno difficile, persone care.Sono solidale con tutti quei settori, a partire dal commercio, che hanno subito forti perdite economiche a causa della pandemia.Saluto il mondo della scuola e, agli studenti e alle studentesse, auguro di poter presto tornare a stare insieme, nel più naturale dei modi.Auguro a tutti e tutte noi di saper guardare avanti con fiducia; di essere forti; di non perdere lo spirito della festa, anche quando tutto rema contro. Auguri ai bambini e alle bambine di Corato. Il loro sguardo di novità sia la nostra forza!Buon Natale e felice anno 2021».