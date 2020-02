Schianto sulla Corato - Andria, due persone coinvolte

Un violento incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 15.30 di oggi, domenica 16 febbraio, sul tratto di strada che da Corato porta ad Andria, della ex sp 231, in territorio di Andria.Per cause in corso di accertamento, un' Alfa Romeo 156 sw, con a bordo due ragazzi stranieri residenti a Foggia, è sbandata carambolando più volte contro il new jersey di cemento ed il guard rail di ferro che delimitata la carreggiata.Uno dei ragazzi è rimasto ferito seriamente ma non versa in pericolo di vita mentre l'altro è uscito illeso dal sinistro. Tra i primi a soccorrere i due ragazzi sono state delle guardie giurate particolari, in servizio di vigilanza tra gli insediamenti produttivi della zona. Prima una guardia dell'IMEVI e successivamente della Vigilanza Giurata, hanno estratto i ragazzi dalle lamiere, mentre riuscivano a segnalare agli automobilisti di passaggio di rallentare a causa del mezzo incidentato.Subito dopo sono giunti i mezzi di soccorso: prima un'ambulanza del 118 del SER che ha trasportato il ferito in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria e gli agenti della squadra Pronto Intervento ed antinfortunistica del locale Comando della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi.Parte del tratto di strada dell'ex sp 231 è attualmente ancora occupato dall'auto incidentata che dovrebbe essere rimossa da un carro gru.