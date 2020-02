Schianto sulla vecchia via per Canosa, ferito vigilante

Una automobile delle Guardie Campestri di Corato è rimasta coinvolta questa mattina in un brutto incidente stradale sulla vecchia via che conduce a Canosa.Il sinistro si è verificato intorno alle 7 di questa mattina.Il vigilante, durante il servizio, si stava recando presso un'utenza per verificare la situazione essendo scattato l'allarme.Sulla strada però l'automobile di servizio si è scontrata frontalmente con un furgone a bordo del quale viaggiavano dei cittadini stranieri.Il vigilante è stato soccorso e condotto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.L'auto di servizio è andata distrutta.Sul posto gli agenti della Polizia di Stato di Corato.