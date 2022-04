Scomparso l'ex poliziotto coratino Mimmo Roselli

In servizio per decenni a Vercelli, sarà sepolto in Piemonte

Si sono svolti mercoledì pomeriggio, nella chiesa della Sacra Famiglia a Corato, i funerali di Mimmo Roselli, ex agente della Polizia di Stato, scomparso all'età di 69 anni.Il poliziotto ha prestato servizio per decenni in Piemonte, a Vercelli, nella sala operativa della Questura e in seguito nella Digos. Roselli è stato tra i fondatori dell'organizzazione sindacale Siulp nel vercellese. Rimasto vedovo da tanto tempo, una volta in quiescenza ha deciso di rientrare nella sua città di origine.lascia la figlia Alessandra (con il marito Domenico), la mamma Antonietta, i nipoti Alessandro e Lorenzo e i fratelli Luigi e Michele. La sua salma sarà tumulata a fianco di quella dell'amata moglie. Forte e sentito il cordoglio anche da parte degli ex colleghi di Vercelli, oltre che naturalmente nella comunità coratina.