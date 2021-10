Scuola, almeno un'altra settimana di doppi turni anche a Corato

Ci sarà un'altra settimana di doppi turni per le scuole superiori di Corato e di tutta l'area metropolitana di Bari. È quanto emerso dal tavolo tecnico su doppi turni e trasporto pubblico tenutosi in Prefettura a Bari ieri mattina.Presenti, oltre al prefetto Antonia Bellomo, l'assessore regionale ai trasporti, Anita Maurodinoia, i rappresentati delle aziende di trasporto locale (Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est, Amtab, Trenitalia, Cotrap), l'ufficio provinciale Motorizzazione Civile, il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale e rappresentanti della Città metropolitana e del comune di Bari. Ci sarà sicuramente un'altra settimana di doppi turni, poi il tavolo si riunirà di nuovo per valutare il da farsi.«L'obiettivo è attenuare al minimo i disagi degli studenti - sottolinea il prefetto Bellomo - abbiamo previsto un'altra settimana di verifica per vedere ed esaminare concretamente i disagi con i dati concreti che le scuole hanno rappresentato come possano essere affrontati. I problemi sono tanti e diversificati. Fondamentale considerare che siamo ancora in pandemia ed è per questo che ci siamo riuniti a questo tavolo. Comprendiamo le esigenze degli studenti, ma dobbiamo considerare che esistono ancora delle restrizione dovute all'emergenza pandemica. Nessuna soluzione è preclusa, ma dovremo verificarne la percorribilità».