Scuola e didattica a distanza, per Corato in arrivo 85mila euro

L'attività di istruzione deve continuare nonostante le restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Le lezioni si stanno svolgendo in video conferenza e, docenti e studenti si sono attrezzati per rispondere con efficacia all'utilizzo di strumenti multimediali per la didattica a distanza.In questa situazione inedita le scuole hanno bisogno di risorse per proseguire la didattica e per questo lo Stato Italiano ha inviato contributi per la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza.A darne notizia è la deputata Francesca Galizia.In totale sono 85 milioni, così ripartiti:- 10 milioni di euro per dotare immediatamente gli istituti scolastici di strumenti digitali o per favorire l'utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all'accessibilità degli studenti con disabilità.- 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza di cui al punto precedente;- 5 milioni di euro per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.Alla Puglia, aggiunge la Deputata, spettano 6,8milioni, distribuiti in 647 istituzioni scolastiche.Più nello specifico, dei 6,8milioni saranno destinati:- 789.856,34€ a piattaforme e strumenti digitali;- 5.629.968,39€ a dispositivi digitali e connettività di rete;- 394.928,23€ alla formazione del personale scolastico.Per i comuni a noi vicini le somme stanziate sono ripartite nel seguente modo:Bisceglie, 95.719,93 euroCorato, 85.164,72 euroGiovinazzo, 18.944,68 euroMolfetta, 137.075,92 euroRuvo di Puglia, 37.874,31 euroTerlizzi, 37.043,21 euro"Nessuno, specie tra i più giovani - conclude la Galizia -, verrà lasciato solo...questo è lo spirito col quale si anima il nostro Governo in ogni azione che mette in campo".