Scuola e Green Pass obbligatorio, non vaccinato il 6,43% del personale

Il prossimo 20 settembre torna a suonare la campanella per gli studenti pugliesi, per docenti e personale scolastico, ed è acceso il dibattito sull'obbligatorietà del Green Pass.Si auspica un ritorno a scuola in presenza e in sicurezza, ma ad oggi in Puglia si constata che sono ancora 7.074 le unità del personale scolastico, tra dipendenti e docenti, che ancora non si sono sottoposte al vaccino contro il Covid-19. Si tratta del 6,43% del totale del personale, secondo le stime del report della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria.Anche se in questa percentuale rientrano anche persone che non possono sottoporsi alla vaccinazione per motivi validi di salute, e per i quali sono previsti tamponi gratuiti, il Ministero dell'istruzione, lo scorso 13 agosto, ha sottolineato che dall'1 settembre il green pass sarà obbligatorio per docenti e dipendenti delle scuole, e chi ne sarà sprovvisto rischia una sanzione da 400 sino a mille euro.