Scuola, i dirigenti delle superiori scrivono al Prefetto. Il doppio orario non piace

55 presidi della città Metropolitana chiedono l'incontro in Prefettura

Ci sono anche i dirigenti delle scuole superiori di Corato tra i 55 firmatari della lettera recapitata al Prefetto di Bari per richiedere "un "incontro urgente" per "valutare attraverso il confronto se esistano le possibilità di rendere più flessibili gli obblighi previsti dal documento operativo, sulla base di una valutazione e di un monitoraggio delle situazioni o delle singole scuole e dei singoli territori".Il riferimento è al piano operativo varato nei giorni scorsi dalla Prefettura che prevede il doppio turno di ingresso: alle 8:00 il 75% degli studenti, alle 9.40 il restante 25%, per rispettare il limite dell'80% di capienza a bordo dei mezzi di trasporto.