Scuola, il Tar dà regione al presidente Emiliano

Il Tar Puglia ha respinto il ricorso di alcuni genitori e del Codacons Lecce contro l'ultima ordinanza sulla scuola del presidente Emiliano, in vigore dal 25 febbraio fino al prossimo 14 marzo.Questa ordinanza, stando a quanto sottolineato dal Tribunale Amministrativo: «Ha lo scopo di permettere la vaccinazione del personale scolastico con il vaccino AstraZeneca e ha indicato questa volta un cronoprogramma delle operazioni di vaccinazione; ha in parte rimosso il tetto massimo del 50 per cento che consentiva alle Istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti che va dallo zero al 50% dell'intera popolazione scolastica; ha, comunque, ripristinato al 100 per cento l'accesso a domanda alla didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia ed elementari».