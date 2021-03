Scuola in Puglia, Emiliano nelle chat delle mamme : «Resterà la possibilità di scelta»

Aveva chiesto di essere inserito nella chat delle mamme e così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha raccolto richieste e problematiche rispondendo ai genitori. In uno dei gruppi WhatsApp che sono stati creati dopo la richiesta di confronto sul tema scuola, Emiliano ha ribadito la volontà di voler lasciare alle famiglie la libertà di scegliere la DaD nel caso in cui il Governo decida per un rientro in presenza dopo Pasqua.E a chi ha fatto notare che ci sono studi che parlano di scuola sicura controbatte: «Ci sono ricerche di segno esattamente opposto. Il principio di precauzione porta, nel dubbio, ad utilizzare la dad, non a obbligare alla presenza genitori che vogliono tenere a casa i propri figli».Con un post sulla sua pagina ieri ha annunciato: «Leggerò personalmente fino a stasera tutti i gruppi dove mi avete inserito, ma da mezzanotte in poi dovrò riposarmi un po' (stamattina ho cominciato a leggere e a rispondere alle 5) e poi riprendere con il lavoro ordinario. Grazie per la magnifica esperienza che mi avete regalato».Poi ha aggiunto: «Se i politici si prendessero sempre un po' di tempo per capire direttamente dai cittadini cosa succede e dessero il loro numero di telefono per consentire a tutti di parlare con i propri rappresentanti eletti e non eletti, sarebbe importantissimo. Anzi dovrebbe essere obbligatorio per legge. Per ora sono l'unico a fare cosi e mi spiace che altri si lamentino pure della mia disponibilità. Ho imparato molto dai comuni cittadini e poco dai saccenti».