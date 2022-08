Le norme a settembre

Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test positivo;

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria;

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (Ffp2) per personale scolastico e ragazzi che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19;

Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;

Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;

Ricambi d'aria frequenti.

Le misure che potranno aggiungersi

Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

Aumento frequenza sanificazione periodica;

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione;

Mascherine chirurgiche, o Ffp2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);

Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;

Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;

Consumo delle merende al banco.

Nei giorni scorsi sono state pubblicate tutte le misure anti-Covid che dovranno essere rispettate da studenti, docenti e personale Ata per il rientro a scuola. Le indicazioni sono state definite dall'Iss, con la collaborazione dei ministeri della salute, dell'istruzione e della Conferenza delle Regioni: il provvedimento propone da un lato regole standard di prevenzione per l'inizio dell'anno, tenendo conto del quadro attuale, e dall'altro ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento della curva dei contagi.Ecco le disposizioni individuate per la ripresa delle attività didattiche:Queste sono invece le possibili misure che potranno essere implementate singolarmente o in combinazione in seguito: