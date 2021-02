Scuole chiuse per ghiaccio, niente didattica a distanza

Nessuna didattica a distanza in caso di chiusura delle scuole per ghiaccio.Lo chiarisce l'ufficio stampa dek Comune di Corato citando la risposta dei sindacati sull'opportunità di DaD in caso di ordinanza di chiusura scuole."Risposta dei sindacati su opportunità della DaD in caso di ordinanza di chiusura scuole: No. La scuola resta chiusa per motivi di forza maggiore ai sensi dell'art. 28 del CCNL e ai sensi del c.c. la prestazione lavorativa è soddisfatta se non attribuibile a chi deve detta prestazione".