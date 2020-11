Sicurezza, De Benedittis chiederà al Prefetto convocazione del Comitato provinciale

Nel pomeriggio di oggi l'Amministrazione comunale ha incontrato a Palazzo di Città la Senatrice Bruna Angela Piarulli per discutere di sicurezza e ordine pubblico, in seguito all'increscioso episodio di violenza verificatosi nel pomeriggio di ieri in via Tuscolana.D'intesa con la Senatrice, il Sindaco, Corrado De Benedittis, nella giornata di domani, 20 novembre, si attiverà per chiedere al Prefetto la convocazione urgente del "Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".Piena sintonia di vedute tra l'amministrazione comunale e la Senatrice Piarulli.