Sicurezza, il sindaco limita le apertura degli h24

Il Sindaco Corrado De Benedittis, in considerazione dei recenti fatti di cronaca, dopo approfondita analisi della situazione, condivisa con la Giunta, con il Presidente della Commissione sicurezza e con la Polizia Locale e dopo costruttivo confronto di coordinamento con le Forze dell'Ordine, informata la Prefettura di Bari, ha emanato, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, ordinanza di chiusura dei distributori automatici H24, per giorni 16, a partire da oggi, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 14.00 alle ore 17.00; dalle ore 20.00 alle ore 5.00.Contestualmente è stato ulteriormente rafforzato, il pattugliamento della Polizia Locale, in particolare, nelle ore serali.