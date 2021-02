Sicurezza in città, le forze dell'ordine assicurano: «Situazione sotto controllo»

Si è riunito questa mattina il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il sindaco di Corato Corrado De Benedittis, i rappresentanti delle forze dell'ordine e il Prefetto di Bari.Una riunione, già sollecitata sin dal mese di novembre e resa ancor più necessaria alla luce di eventi criminosi verificatisi nell'ultimo fine settimana e sfociati in pericolosi accoltellamenti.«Il Sindaco - si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città al termine della riunione col Prefetto - ha colto l'occasione per ringraziare il Prefetto e tutte le Forze dell'Ordine per l'azione che quotidianamente mettono in campo nel presidio del territorio e nell'attività investigativa.Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno ribadito la massima attenzione su Corato, la cui situazione generale è, comunque, sotto controllo».«I recenti episodi verificatisi lo scorso fine settimana, sono da ricondurre a situazioni di degrado, marginalità sociale, alcoolismo e instabilità psichica su cui l'Amministrazione Comunale è già impegnata e su cui ha ribadito il proprio intervento con determinazione, sia attraverso i necessari controlli, sia con politiche sociali di prevenzione» fanno sapere da Palazzo di Città.