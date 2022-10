Spinta digitale per le imprese, l'iniziativa di Confcommercio Bari-Bat

Fare impresa non deve essere più un'impresa. Grazie ad una serie di appuntamenti ed incontri di formazione e confronto sul territorio, a cura di Confcommercio Bari-BAT, svolti nei giorni scorsi a Noci, Molfetta e Gravina in Puglia dove, in quest'ultimo comune Confcommercio ha incontrato le imprese del territorio, ed in programma nei prossimi giorni anche mercoledì 26 ottobre a Santeramo in Colle e giovedì 27 ottobre a Corato, infatti, sarà più semplice per le imprese muovere i primi passi nel mondo digital o valorizzare la propria attività storica.Si tratta di due importanti macro iniziative di Confcommercio Bari-BAT capaci di supportare tanto le imprese più giovani quanto quelle ormai consolidate nello stare al passo con i tempi, grazie alle frontiere offerte dal mondo digitale o da un importante riconoscimento di pregio offerto dalla Regione Puglia come attività storica del territorio."Spinta digitale. E-commerce per Micro, Piccole e Medie Imprese" è, infatti, la serie di appuntamenti a cura di Confcommercio Bari-BAT e Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bari dedicati al digital e all'e-commerce per micro, piccole e medie imprese. L'obiettivo? Quello di esplorare il mondo più recente di fare impresa grazie anche e all'utile strumento dell'e-commerce, rivelatosi di vitale importanza per piccole e medie imprese soprattutto negli ultimi anni per e a seguito della pandemia. Il punto su temi come: Impresa 4.0 e tecnologie abilitanti, Strumenti e strategie per la Presenza Online, SPIN EDI Confcommercio Bari.Agli incontri nei singoli comuni partecipano i rappresentanti delle amministrazioni comunali, delegati di Confcommercio e e i Digital Promoter della CCIAA Anna Strippoli e Vito Macina, Dario del Vecchio SPIN EDI Confcommercio Bari.Attenzione, però, puntata anche sulle attività storiche e sul riconoscimento del loro imprescindibile valore, per le quali Confcommercio Bari-BAT e le rispettive Amministrazioni Comunali di Noci e Santeramo in Colle puntano ad illustrare valore e vantaggi del riconoscimento del marchio di attività storica e di tradizione della Puglia in una importantissima occasione di approfondimento."Con queste iniziative– spiega Sandro Ambrosi presidente Confcommercio Bari-BAT – vogliamo accompagnare le imprese del territorio, di qualsiasi categoria e in qualsiasi settore, nella digital transformation e fornire le competenze necessarie per una nuova competitività attraverso consulenze e supporto gratuiti, soluzioni digitali di alto profilo, partecipazione a progetti di filiera, accesso a bandi e finanziamenti sul digitale. Per quanto riguarda, l'opportunità di riconoscere talune imprese come "Attività storiche", e importante spiegare il valore del riconoscimento che ne esalta la territorialità, la testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese."