Partecipazione massiccia, in piazza Cesare Battisti a Corato, per il concerto di Max Gazzè. Il cantautore romano si è esibito davanti a migliaia di spettatori catturandone l'attenzione grazie all'innegabile bellezza di alcuni dei brani più noti del suo ragguardevole repertorio. L'evento "civile" conclusivo dei solenni festeggiamenti in onore di San Cataldo, patrono della città, si è tenuto al cospetto di una meravigliosa cornice di pubblico e non ha certo deluso le aspettative., accompagnato Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere e Daniele Fiaschi alle chitarre, ha sfoderato i suoi successi e fatto ballare la numerosa ed entusiasta platea, scatenandone le ovazioni con pezzi del calibro di "Ti sembra normale", "Sotto casa", "Mia cara Valentina", "Una musica può fare", "Il solito sesso", "Vento d'estate" e tanti altri. Una splendida serata all'insegna della musica di grande qualità, autentico marchio di fabbrica di un interprete unanimemente apprezzato sulla scena nazionale.L'artista, poco prima del concerto, è stato ricevuto dal Sindaco Corrado De Benedittis a Palazzo di Città.