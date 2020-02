Studio in Puglia, borse di studio per gli studenti di scuola superiore

Dalla Regione Puglia l'avviso per l'assegnazione delle borse di studio a.s. 2019/2020 per studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado.L'atto del dirigente della Sezione Istruzione e Università, pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13 febbraio 2020, fa riferimento all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti e studentesse iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.A disposizione della Regione Puglia 3.003.417,40 euro (assegnati dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 2020, n. 196, attuativo del citato D.Lgs. n. 63/2017) che saranno distribuiti in borse di studio del valore diPossono presentare domanda per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per l'a.s. 2019/2020, studentesse e studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale il cui nucleo familiare, al momento della candidatura, abbia un reddito ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 10.632,94.Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente on-line, da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, attraverso la procedura informatizzata accessibile sul sito di Studio in Puglia già attivo dal 13 febbraio eIl sito offre anche un servizio di assistenza Help Desk per la compilazione della domanda.Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – M.I.U.R. mediante il sistema dei bonifici domiciliati presso gli uffici postali.