COMUNICATO STAMPAL'associazione politica culturale Nuova Umanità organizza per il giorno 15 giugno alle ore 19,30 presso il salone parrocchiale Luisa Piccarreta sito in Corato alla Via Leonello n. 9, la presentazione del libro scritto dal Giornalista Rai Dott. Gianni Bianco Super Santos subito, edito dalla casa editrice Santelli, con prefazione di Alessandro Altobelli.In questo libro si fa un tuffo negli anni settanta ottanta, infatti chi non ricorda i passaggi in cortile imitando la voce dei radiocronisti, i portieri volanti e il dibattito infinito sulla traversa che c'è ma non si vede? E poi le scivolate sull'asfalto grigio, il pallone incastrato sotto le marmitte e il sogno di un prato verde? A essere preso a calci era spesso un Super Santos, una macchia d'arancione nel film in bianco e nero di tante partite in strada degli anni Settanta e Ottanta. Questo libro è la fotografia di una generazione cresciuta tenendo sottobraccio quella sfera rimbalzante. Un compagno di giochi che, in verità, non gode di ottima fama e rischia, come un tempo, di finire sui balconi del primo piano, inseguito ancora dall'immortale minaccia: "mò ve lo buco quel pallone!"Insieme all'autore ci sarà anche il nostro concittadino Nico Como direttore sportivo dell'ASD Corato calcio, autore anch'egli di un libro intitolato "Te lo dice papà,. Mio figlio è un campione"Modera l'evento Francesco Diaferia, studente del Liceo Classico Oriani, indirizzo comunicazione, appassionato di giornalismo sportivo.Invitiamo tutta la cittadinanza ad essere presente soprattutto, chi ha nel cuore i ricordi di una partita di calcio per strada fatta con il mitico Super Santos.