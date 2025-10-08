Tappa a Corato del festival "Canyon Balloon - Un soffio di Mediterraneo"

È stata presentata oggi, in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, la terza edizione del Canyon Balloon Festival – Un soffio di Mediterraneo, l'atteso evento dedicato al volo in mongolfiera che, dal 10 al 25 ottobre, animerà la Terra delle Gravine con cinque straordinarie tappe nei Comuni di Mottola, Castellaneta, Ginosa, Laterza e Corato.La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina presso il Padiglione della Regione Puglia, nell'ambito di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, del direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, della responsabile Prodotto Turistico di A.R.E.T. Pugliapromozione, Ottavia Grassi, e di Francesco Ruggieri, accountable manager di Mongolfiere al Sud Italia.Saranno venti le mongolfiere, provenienti da tutta Europa, che solcheranno i cieli pugliesi offrendo uno spettacolo indimenticabile all'alba e al tramonto. Tra gravine, masserie, uliveti e scorci mozzafiato, i voli si svolgeranno in contemporanea, regalando a residenti e turisti un'esperienza unica e irripetibile.Il Canyon Balloon Festival – Un soffio di Mediterraneo è molto più di un evento spettacolare: rappresenta un invito a vivere la Puglia con lentezza, attraverso un calendario ricco di esperienze gastronomiche, musica dal vivo, laboratori per tutte le età e cammini alla scoperta del paesaggio. Tutto questo con un'attenzione particolare al rispetto dell'ambiente, alla sostenibilità e alla valorizzazione del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.Il Festival promuove un approccio inclusivo e accessibile, prevedendo voli dedicati a persone con disabilità sensoriale, realizzati in collaborazione con le associazioni di volontariato locali. Inoltre, invita alla scoperta del territorio attraverso esperienze slow e percorsi legati alla mobilità dolce, facendo emergere la bellezza autentica della Puglia interna.Nel corso della conferenza, l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, ha dichiarato che "il Canyon Balloon Festival, giunto alla sua terza edizione, si conferma come una delle esperienze più emblematiche della nuova offerta turistica pugliese. Un vero e proprio evento di destinazione per la Terra delle Gravine, capace di unire la leggerezza del volo alla profondità dei paesaggi naturali e culturali della regione".Secondo Lopane, "il festival continua a crescere e ad arricchirsi, con un format coinvolgente che mette in relazione natura, cultura e gusto, attraversando luoghi straordinari come Mottola, Castellaneta, Ginosa e Laterza, a cui quest'anno si aggiunge anche Corato. Ha inoltre sottolineato come la tappa di Laterza, con i voli liberi all'alba, rappresenterà il cuore pulsante del programma, restituendo la meraviglia di una Puglia autentica vista dall'alto e accarezzata dalle prime luci del giorno".Lopane ha concluso ricordando che, "con questo festival, la Regione prosegue nella promozione di un turismo esperienziale, in grado di generare emozioni autentiche e valorizzare il territorio in ogni stagione, in coerenza con la visione che accompagna la Puglia verso i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, quando la regione sarà protagonista internazionale di sport, cultura e ospitalità".A evidenziare la crescita dell'iniziativa è stato anche Francesco Ruggieri, responsabile di Mongolfiere al Sud Italia, organizzatore del festival. Ruggieri ha spiegato che il forte riscontro di partecipazione registrato nelle prime due edizioni ha spinto a rilanciare il progetto con ancora maggiore convinzione: "Nel 2025 il numero di mongolfiere è raddoppiato rispetto allo scorso anno, passando da dieci a venti equipaggi provenienti da tutta Europa. L'obiettivo è far conoscere le meraviglie della Puglia anche ai piloti internazionali, affinché diventino ambasciatori della regione nel Mediterraneo e oltre. Con uno sguardo già rivolto al futuro, la speranza è quella di vedere crescere ulteriormente il numero di equipaggi nei prossimi anni, rendendo la Terra delle Gravine una meta sempre più ambita nel mondo del volo in mongolfiera, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026".Promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo, con il supporto di A.R.E.T. Pugliapromozione e del Dipartimento Turismo, il festival è organizzato dal Consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia in collaborazione con i Comuni coinvolti.