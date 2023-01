Teatro Comunale ad uso di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale: l'avviso pubblico

Pubblicato questa mattina, sul sito istituzionale del Comune di Corato, l'avviso pubblico per la richiesta di utilizzo del Teatro Comunale a cura di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale.Il Teatro sarà fruibile fino al 30 giugno 2023, compatibilmente con le giornate non impegnate dalla stagione teatrale 2022/2023 e con le giornate impegnate direttamente dall'Amministrazione Comunale per proprie iniziative, nonché con la disponibilità delle risorse proprie comunali che concorrono alla gestione dei servizi teatrali.Le domande, così come disposto dal Regolamento Comunale, devono pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, all'indirizzo del Dirigente del I° Settore, consegnandole direttamente all'Ufficio Protocollo o inviandole via pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it .Le domande pervenute, salvo deroga per eventuali esigenze eccezionali valutate di straordinaria priorità da parte dell'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità economiche del Comune per fronteggiare i costi di gestione della struttura che il Comune è tenuto a corrispondere nei confronti del Consorzio T.P.P., saranno prese in carico secondo l'ordine di arrivo.Sono, inoltre, pubblicati i costi di gestione per l'apertura del Teatro Comunale così stabiliti:• Apertura (con presenza di pubblico) - Utilizzo di platea + 1^ e 2^ galleria: € 780+iva 22%• Apertura (con presenza di pubblico) - Utilizzo di platea e 1^ galleria: € 615,00 +iva 22%• Apertura (con presenza di pubblico) - Utilizzo della sola platea: € 535,00 + iva 22%• Apertura pre montaggio (senza pubblico): €270,00 + iva 22%A questi costi di gestione e ai costi per servizio video/audio/luci/strumenti musicali, SIAE, ENPALS, biglietteria, RCT, RCO, sono da aggiungersi le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 15/06/2015 (E' possibile consultare le tariffe al link: http://bit.ly/TariffeTeatroComunale Sarà concessa, in favore dei richiedenti l'utilizzo del Teatro Comunale per le iniziative di beneficenza o ad ingresso gratuito o quelle a cura delle scuole del Comune di Corato, per una sola giornata, l'esenzione dal solo pagamento dei costi di gestione del Teatro.L'avviso completo, il modello per la presentazione della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Corato al link https://bit.ly/UtilizzoTeatroCorato Per informazioni eventuali scrivere al seguente indirizzo e-mail: biblioteca@comune.corato.ba.it