“Tra Spettacolo e Solidarietà il Quartiere è in Festa” torna in Piazza Almirante

In Piazza Almirante a Corato torna la solidarietà con l'iniziativa "Tra Spettacolo e Solidarietà il Quartiere è in Festa".Sabato 28 agosto, a partire dalle ore 20.00, si svolgerà infatti la XIII Edizione della manifestazione culturale e di solidarietà patrocinata dal Comune della Città di Corato e a favore delle Onlus: Fondazione ANT – assistenza domiciliare a favore dei malati terminali; La Cittadina della Divina Misericordia – a favore dei bambini ed adolescenti in condizioni di disagio; Centro Zenith - Volontariato a favore delle diverse abilità.I ragazzi diversamente abili del Centro Zenith si esibiranno in un estratto de "La Divina Commedia" in occasione 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.Ospiti della serata il cantautore e chitarrista Povia (vincitore a Sanremo 2006); il cabarettista Donato Francone dal Mudù e Ivan Cottini, ospite a Sanremo, Ballando con le stelle, Storie italiane ecc, che combatte la sclerosi multipla con la "danza".Don Vito Martinelli della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Corato sarà il moderatore del momento "Tra Spettacolo e Testimonianza" nell'ambito della manifestazione.Tutta l'organizzazione affidata alle mani di Vito Cifarelli, con la Direzione Artistica di Giacomo Celentano (figlio di Adriano) con sua moglie Katia Guccione che saranno presenti alla serata condotta da Angela Molinari."Tra Spettacolo e Solidarietà il Quartiere è in Festa" è una manifestazione senza fini di lucro che persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere anche con la Beneficenza le associazioni onlus partners; sensibilizzare il pubblico verso tematiche e riflessioni a carattere sociale; promuovere l'inclusione sociale delle persone diversamente abili e promuovere le risorse e i talenti del nostro territorio.