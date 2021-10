Trasporti, il 2 novembre soppresse alcune autolinee Ferrotramviaria

Non si effettueranno corse scolastiche e autocorse aggiuntive

Per quanto attiene al servizio di trasporto automobilistico, la società Ferrotramviaria comunica che, in conseguenza alla Delibera della Giunta regionale n.911 del 16 giugno 2021, il 2 novembre 2021 saranno soppresse tutte le corse scolastiche in programma.Saranno soppresse anche le corse ordinarie 104b, 106a, 110b, 159m, 505b e le autocorse sostitutive/aggiuntive di rinforzo effettuate dai vettori privati la cui effettuazione è prevista solo nelle giornate di apertura delle scuole.