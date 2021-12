Trasporto scolastico, dipendenti senza lavoro dopo cambio d'appalto. «Non rispettata clausola sociale»

Senza lavoro dopo che la cooperativa per la quale lavoravano ha perso, dopo 20 anni, l'appalto per il trasporto scolastico nel Comune di Corato.È quanto accaduto ad alcuni lavoratori della cooperativa "Corato Giovani" di Corato che dal 2000 al 2020 si è occupata di accompagnare a scuola bambini e ragazzi che usufruivano del servizio comunale.Nel 2021 la cooperativa non si è più aggiudicata l'appalto, vinto dalla Capogna Autoservizi srl. A seguito del cambio di aggiudicatario e non sapendo in che modo impiegare le persone precedentemente impegnate nel servizio di trasporto scolastico, la Corato Giovani non ha rinnovato loro il contratto, non prima però di aver comunicato al Comune l'elenco delle persone da collocare presso la società aggiudicataria dell'appalto in ragione della clausola sociale, ovvero presso il Comune stesso.Il posto di lavoro, però, non è arrivato, né dall'azienda aggiudicataria né dal Comune. Per questo i lavoratori, assistiti dagli avvocati Sabino Patruno e Danilo Volpe, hanno presentato ricorso chiedendo il risarcimento degli stipendi non percepiti e l'assegnazione del posto di lavoro.I legali contestano la non applicazione della clausola sociale in ragione della quale «la Capogna autoservizi srl (...) aveva l'obbligo di assumere i dipendenti in forza presso la Corato Giovani». Un obbligo, fanno notare i legali, derivante non soltanto dalla legge ma anche nel capitolato di appalto in cui è espressamente prevista la «salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente».Dalle carte, inoltre, emerge che il Comune stesso aveva fatto notare all'azienda vincitrice dell'appalto che il capitolato prevedeva la clausola sociale e pertanto bisognava attenersi ad esso.I legali dei lavoratori, inoltre, fanno notare che «Il Comune di Corato (...) non solo non ha inteso rescindere il contratto con la stessa affidataria, ma alla scadenza dell'affidamento non ha inviato una nuova gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio» prevedendo di fatto una proroga all'azienda aggiudicataria. Pertanto, scrivono i legali, «Il Comune di Corato è responsabile solidalmente con la Capogna Autoservizi S.r.l. di tutte le retribuzioni ad oggi non corrisposte». Una cifra che si attesterebbe al di sopra dei 200mila euro per tutti i lavoratori non assorbiti in ragione della clausola sociale.La questione, probabilmente, finirà nelle aule giudiziarie, in cui la vertenza sarà risolta da un giudice che, raccolti tutti gli elementi, potrà esprimersi sulla legittimità dell'atto. Rimane però uno strascico di natura sociale legata alla perdita del posto di lavoro di chi, a lungo, ha lavorato per conto del Comune.