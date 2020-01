Travolge con l'auto un palo della segnaletica

Curioso incidente stradale questa sera su via Teano. Intorno alle 21 un uomo alla guida di una Mercedes ha travolto un palo della segnaletica stradale sradicandolo dal suolo cui era ancorato.Sul posto sono giunti alcuni operatori della Metronotte, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per i rilievi e per la verifica dello stato psicofisico del conducente.