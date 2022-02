"U Carnevale Quaratine", quando il Carnevale aveva un inno

U Carnevale Quaratine



è na cause fine



è na bella tradizione

partecipàisce totte la populazione



re criature pe la trombette

le granne pu frisc-chètte



sflilene re màsc-chere o stradone

è na bella rappresentazione



na morre de crestiane

ci cande, ci sone, ci abatte re mane



u Carnevale quaratine

è na cause fine.



Sonde assè re masc-carate

e sonde totte aggarbate



trè la fascene da patrune

sceriff, vècchjarèdde e panzune



le sceriff sonde stravagande

percè sonde tutte elegande



vanne abballenne re vecchjarèdde

zombene accamme re baggianèdde



tutte in file vanne le panzune

trè quindale l'une



cusse è un Carnevale quaratine

e na causa fine.





TRADUZIONE

Il Carnevale Coratino



è una cosa sopraffina



è una bella tradizione

partecipa tutta la popolazione



i bambini con le trombette

i grandi con i fischietti



sfilano le maschere intorno allo Stradone

è una bella rappresentazione



un gran numero di persone

chi canta chi suona chi batte le mani



il carnevale coratino

è una cosa sopraffina



Sono tante le maschere

e sono tutte garbate



tre però la fanno da padrone

gli sceriffi, le vecchiarelle ed i panzoni



Gli sceriffi sono stravaganti

perché sono tutti eleganti



vanno ballando le vecchiarelle

sembrano come delle signorinelle



tutti in fila vanno i panzoni

ognuno pesa almeno tre quintali



Questo è il carnevale coratino

che è una cosa sopraffina

L'inevitabile sospensione del Carnevale Coratino si accompagna, di contro, con la grande necessità di un momento di allegria e spensieratezza come quello della tradizionale manifestazione, visto il cielo a lungo adombrato dalle nubi della pandemia da Covid-19 e gli attuali venti di guerra che stanno investendo l'Ucraina e interessando il mondo intero.Ieri la Pro Loco Quadratum, l'associazione di promozione culturale storicamente organizzatrice dell'evento, ha lanciato un importante segnale di speranza proiettando lo sguardo al futuro e dando appuntamento a tutta la cittadinanza per celebrare insieme il prossimo Carnevale Coratino dal 12 al 21 febbraio 2023.Domenica abbiamo cercato di mantenere viva l'attenzione nei confronti di un vero e proprio patrimonio per la cultura e la tradizione coratina, diventato anche importante momento di solidità sociale, partecipazione e collaborazione, finanche all'apporto in termini economici che il carnevale comporta per il territorio. E lo abbiamo fatto grazie alla disponibilità di Gerardo Giuseppe Strippoli, presidente della Pro Loco Quadratum, con una intervista che ne delineasse nascita, evoluzione e futuro. Ed è proprio guardando alla storia e all'evoluzione del Carnevale che la memoria oggi torna indietro al 2004, quando il nostro si affermò fra i pochi carnevali ad avere un inno.«Fu l'allora presidente della Pro Loco, Angela Pisicchio, ad avere l'idea innovativa di dare un inno al nostro carnevale» - racconta Domenico Mazzilli (conosciuto come Mimmo) esperto di vernacolo coratino ed autore del testo che fu musicato dal maestro Luigi Palumbo. «Sapeva della collaborazione fra me e il maestro Palumbo, che aveva già musicato la mia poesia dedicata a Vingienze Bum, e ci coinvolse invitandomi a scrivere una poesia per il carnevale». A Luigi Palumbo, poi, il compito di regalare al testo le sonorità tipiche di una sorta di tarantella che riproduce la vivacità coinvolgente della tradizione popolare, con la sensibilità e maestria nel trasformare in musica le atmosfere che lo contraddistingue.L'inno accompagnò il Carnevale Coratino nel 2005 e 2006, cantandone la valenza partecipativa e raccontando le maschere tipiche della nostra tradizione carnascialesca. È inserito nel primo album del gruppo musicale etno-folk "Luigi Palumbo & Aquarata" dal titolo "Candenne candenne".Vi riproponiamo il testo.