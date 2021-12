Un premio per il banchetto più bello: la Pro Loco fa rivivere la "piazza" della vigilia di Natale

entro e non oltre il 23 Dicembre 2021

Originalità (max punti 25)

Richiamo alla tradizionale mattina della piazza (max punti 25)

Qualità artistica (max punti 25)

Difficoltà tecnica di realizzazione (max punti 25)

Sindaco o suo delegato; Presidente della Pro-Loco "Quadratum" o suo delegato: Componente; Presidente Confcommercio; Presidente Confesercenti; Presidente Cma.

1° Premio – Totem pubblicitario per il periodo di un mese;

2° Premio –Manifesto pubblicitario 6 x 3 per 15 gg.;

3° Premio – Pannelli pubblicitari calamitati

La Pro Loco Quadratum, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale indice il Concorso "Addobba il Natale", dedicato ad attività ortofrutticole e pescherie situate in tutto il territorio di Corato.Scopo dell'iniziativa è quello di sostenere le tradizionali iniziative natalizie con finalità di promozione e rilancio economico e commerciale.Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i titolari delle attività di vendita di prodotti ortofrutticoli e di pesce e derivati.Oggetto del concorso è l'allestimento delle vetrine e/o degli spazi adiacenti l'attività che rappresenti la tradizione dellainterpretata attraverso una forma d'arte a scelta.Le attività interessate a partecipare al concorso dovranno iscriversiattraverso apposito modello scaricabile dal sito www.prolococorato.it consegnabile presso la sede della Pro Loco "Quadratum", in Piazza Sedile, 41.L'iscrizione al concorso è totalmente gratuita.I partecipanti al concorso dovranno far pervenire presso la sede della Pro-loco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,30) entro e non oltre il 15 gennaio 2022, documentazione fotografica dell'allestimento effettuato.Gli allestimenti saranno giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri di valutazione meramente indicativi, di seguito riportati:Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 5 punti per ogni parametro di valutazione.Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile.La Commissione è costituita da 5 membri, come di seguito indicati:Il Componente eventualmente assente o impedito è sostituito da un suo delegato.I vincitori, ossia i primi tre classificati secondo il punteggio conseguito; saranno premiati nel seguente modo:Per quant'altro non previsto e disciplinato dal Regolamento si rinvia alle inappellabili decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.