Un salvadanaio per aiutare Chiara a combattere la malattia

«I coratini sono stati generosi nei confronti della piccola Chiara e nei nostri. Desidero ringraziarli pubblicamente, di cuore».A parlare è Giuseppe Mazzilli, papà della piccola Chiara Mazzilli che da alcuni anni combatte contro la SMA, una rara malattia neuromuscolare che la costringe ad una mobilità ridotta e per la quale occorrono continue e costanti terapie.Chiara ha sei anni ed è entrata subito nel cuore dei coratini per la sua energia e per la sua simpatia. I coratini hanno saputo essere generosi nei suoi confronti, riempendo i tanti salvadanai disseminati nelle attività commerciali della città. «ci spiega papà Giuseppe.Si tratta di cure costose, anche per via degli spostamenti che Chiara deve compiere e per la permanenza dei genitori in strutture alberghiere che l'istituzione pubblica non sostiene. Pertanto, anche in collaborazione con l'ANIEP e con il presidente Fabrizio Strippoli, si è scelto di riportare nuovamente nelle attività commerciali i salvadanai, chiedendo ai cittadini di Corato un altro piccolo gesto di generosità.«Chiara, come tutti i bambini, ha sogni e desideri. La sua condizione fisica e il suo continuo sottoporsi a cure e terapie non devono limitarla anche nell'inseguire i suoi desideri. Pensiamo sia giusto aiutare lei e la sua famiglia, che si dedica completamente a lei, anche in attività non necessariamente sanitarie. A Chiara piace cantare, vorrebbe ballare e, perché no, anche prendere delle lezioni per migliorarsi. I cittadini di Corato, che da sempre si dimostrano sensibili, attraverso le loro donazioni potrebbero aiutare la famiglia di Chiara e la stessa bambina a crescere serena e ad affrontare con maggiore sollievo il percorso di cure» afferma Fabrizio Strippoli, presidente ANIEP.Per sostenere Chiara è stato aperto un conto dedicato. Chi volesse, liberamente, compiere delle donazioni può utilizzare il seguente IBAN: IT60T36081051382962