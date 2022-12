"Una canzone per la vita", aperte le iscrizioni

Sono aperti i termini per la partecipazione alla 14esima edizione del Concorso musicale "Una canzone per la vita", organizzato dal Comitato Progetto Uomo onlus in collaborazione con la parrocchia San Magno Vescovo di Trani.La manifestazione mira a promuovere il rispetto della vita e della dignità umana dal concepimento al termine naturale, invita a riflettere: sulla inviolabilità della vita umana, sempre; sulla produzione di esseri umani, procedimento lesivo della dignità dell'uomo ridotto a cosa; sul congelamento e soppressione degli embrioni umani: un nuovo lager; sulla babele delle maternità che recide il legame naturale tra madre e figlio; sulla tragedia dell'essere umano abortito, oltre che sul dramma della donna che decide di abortire; sulla pena di morte, sull'aborto, sull'eutanasia come "potere" dell'uomo di stabilire chi deve vivere e chi deve morire; sulla violenza verso se stessi e gli altri, per sopprimere la vita o metterla in grave pericolo; sulla guerra (sterminio di vite umane) come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sul rispetto della dignità di ogni essere umano in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione della sua esistenza.Il concorso è aperto a quanti, musicisti o cantautori, intendono presentare un brano riferito alla difesa della vita umana e della sua dignità, così come espresso nelle finalità della manifestazione.Ogni proponente potrà presentare al massimo due brani. Entro il 7 gennaio 2023, per ogni brano presentato dovranno pervenire all'indirizzo email canzoneperlavita@gmail.com la scheda di richiesta di ammissione al concorso, l'attestazione del pagamento della quota di iscrizione di 5 euro, il testo della canzone accompagnato da una breve presentazione, una registrazione della canzone partecipante.Il 16 gennaio 2023 si riunirà la direzione artistica del concorso per esaminare le canzoni pervenute e ammettere alla finale quelle ritenute migliori tra le rispondenti alle finalità dell'evento. I risultati dell'ammissione saranno comunicati telefonicamente o tramite posta elettronica. Le canzoni ammesse potranno accedere alla serata finale previo versamento di una quota di 30 euro.Tutte le quote, dovute a parziale copertura delle spese organizzative, potranno essere versate tramite bonifico Iban Bancoposta IT19 U076 0104 0000 0008 6950 912, causale: "Una canzone per la vita 2023".L'esibizione musicale pubblica si terrà il 12 febbraio 2023 nell'auditorium "Monsignor Pichierri " della parrocchia di San Magno, Vescovo e Martire a Trani. L'ordine di esecuzione delle canzoni sarà stabilito dal Comitato organizzatore in base alle esigenze della manifestazione. Durante l'esibizione, un'apposita giuria valuterà le canzoni sia dal punto di vista del contenuto dei testi che della resa canora e musicale. La valutazione della giuria è insindacabile.La partecipazione al concorso implicherà l'accettazione incondizionata del presente regolamento.Per ulteriori informazioni contattare (solo tramite whatsapp) il cellulare 347 92 40 610 oppure l'indirizzo canzoneperlavita@gmail.com.