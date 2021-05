Una nuova stagione politica per i Giovani Democratici

La giovanile democratica si rinnova. La nota con la quale si annuncia il congresso fondativo del gruppo dei Giovani Democratici."Tra le tante sfide che ci attendono, abbiamo deciso di risollevare i Giovani Democratici di Corato. L'emergenza sanitaria ha piegato la nostra quotidianità e ancora di più la nostra prospettiva di futuro.In qualità di Giovani Democratici, ma prima ancora di giovani, abbiamo un ruolo importante in questa lotta appassionata verso un mondo migliore. Un gruppo di giovani che si è sempre impegnato nella partecipazione attiva della politica. Siamo il mondo di domani, il sale della democrazia, siamo coloro che vogliono, anzi, devono poter dare la propria opinione, abbiamo il diritto di scegliere il nostro futuro.Corato ha bisogno di uno spiraglio di luce e di nuovo fermento, un fermento che deve partire dai giovani. Abbiamo il dovere di dare alla nostra cittadina una possibilità e magari un giorno vedere la nostra città come una terra in fiore, simbolo ed ispirazione per i territori limitrofi, ma ancor meglio meta di ritorno di molti concittadini emigrati.Ed è per questo che, venerdì 14 maggio, dalle ore 19.30, i Giovani Democratici della città di Corato torneranno.Sarà proprio la pagina Facebook dei "Giovani Democratici Corato" il primo palcoscenico dal quale sarà trasmessa la diretta del congresso fondativo alla presenza, se pur da remoto, di ospiti ed istituzioni. Torneremo per ricostruire e sostenere la Corato del Futuro. Scriveremo una nuova pagina della nostra giovanile. Νuovi volti, nuove proposte, nuove sfide.Ma ricordiamoci che ogni nuova sfida è preceduta da altre ricche di storia dal quale non si può e non si vuole prescindere".