Una serata all'insegna del rock: i Monarchs in concerto

Una giovanissima band che si sta affacciando sul territorio per farsi conoscere ai tanti appassionati di questo genere di musica, non nascondendo di certo la propria grande ambizione. Isaranno protagonisti al Make Art di Bisceglie per il loro primo concerto, in programma giovedì 30 giugno a partire dalle ore 22.Il quartetto farà vivere al pubblico presente una serata che spazierà dal rock al pop moderno (tutto marchiato da diversi arrangiamenti). Il gruppo che si esibirà è composto dal batterista coratino, dal ruvese Mario Scardigno (basso) e da due biscegliesi, il 20enne Marco Mastropierro (voce) e il chitarrista 17enne Carlo D'Addato.È consigliabile la prenotazione, contattando il 3423054147.