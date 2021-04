Uomo investito su via Don Minzoni. Ambulanza arriva dopo 40 minuti

Non sarebbero gravi le condizioni di salute di un sessantenne, coinvolto in un incidente stradale nella tarda mattinata di oggi su via Don Minzoni.L'uomo era a piedi ed è stato investito da un'automobile che al momento transitava sulla via. L'uomo è caduto e il traffico è rimasto a lungo bloccato.Sono stati allertati i soccorsi ma l'ambulanza, stando a quanto riferito da alcuni presenti, sarebbe arrivata dopo una quarantina di minuti mentre l'uomo giaceva a terra impossibilitato a muoversi.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e in ausilio le guardie giurate della Metronotte che hanno aiutato nella gestione del traffico che ha subito pesanti rallentamenti.Da notare l'assenza sulla strada di strisce pedonali: la segnaletica orizzontale è infatti sbiadita da anni e non è stata più ripristinata.