​Informazioni per chi ha contratto il Covid

Persone non vaccinate: sarà somministrata un'unica dose di vaccino dopo almeno 3 mesi dalla positività, preferibilmente entro 6 mesi e comunque entro 12 mesi dalla guarigione;

Persone che hanno contratto il Covid tra la prima e la seconda dose di vaccino: se contratta entro 14 giorni dalla prima dose, verrà somministrata una seconda dose entro 6 mesi (180 giorni) dal primo test positivo. Dopo 5 mesi (150 giorni) dal ciclo vaccinale così completato è quindi indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster); se contratta dopo 14 giorni dalla prima dose, il ciclo vaccinale si intende completato;

Persone che hanno contratto il Covid dopo un ciclo primario completo: è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster) dopo almeno 4 mesi (120 giorni);

Persone che hanno confermato il Covid con un test rapido autosomministrato: mancando la registrazione del caso accertato, i medici vaccinatori devono attentamente valutare la situazione, acquisendo, ove opportuno, l'autodichiarazione circa l'assenza di pregresse infezioni da Covid.

Via alla quarta dose di vaccino anti-Covid in Puglia per gli over 60 e tutte le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. La Regione, recependo le normative nazionali, ha indicato ora come poter accedere alla somministrazione. Per il momento non sarà necessaria la prenotazione ma sarà possibile accedere liberamente in tutti gli hub attualmente aperti al pubblico sul territorio.Sono in fase di organizzazione nel frattempo le altre modalità di accesso alla vaccinazione: open day, accessi con prenotazione, tramite medici e pediatri o chiamata attiva dei centri specialistici, presso le farmacie convenzionate. La quarta dose o secondo richiamo può essere ricevuta dopo almeno 120 giorni (quattro mesi) dal primo richiamo o, in caso di infezione successiva alla terza, dalla data del primo test positivo.