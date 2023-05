Verso il “Forum Riada 2023”: Made in Italy e internazionalizzazione al centro della V edizione

Anche quest'anno Bisceglie ospiterà uno dei più importanti eventi pugliesi di approfondimento e confronto tra impresa e istituzioni: ildedicato, in questa quinta edizione, al modello imprenditoriale italiano nel mondoda, società esperta in materia di consulenza manageriale, fiscale e contabile, l'appuntamento si terrà venerdì 5 maggio a partire dalle 17,30 a Bisceglie nella cornice di(via Sant'Andrea, 206), affascinante dimora nobiliare del '700.L'atteso Forum Riada quest'anno allarga ulteriormente i suoi orizzonti verso la, ma con uno sguardo rivolto al sociale. I temi scelti dagli organizzatori per questa edizione 2023 sonoA discuterne sono chiamati alcuni tra i maggiori rappresentanti del mondo delle imprese, delle istituzioni e dell'Università, come: il Ministro delle imprese e del made in Italy,il sottosegretario e viceministro alla Giustizia,il prorettore dell'Università di Bari,il presidente dell'Autorità Portualee gli imprenditoririspettivamente amministratore delegato di Oropan SpA e di Princess Industrie Alimentari. Interviste a cura di, giornalista de Il Sole 24Ore.Ad introdurre e concludere i lavori sarà, amministratore delegato di Riada Partners e consigliere della sez. TIC del consiglio direttivo Confindustria Bari e BAT: "Vogliamo sostenere il mercato interno che è in difficoltà e spingere la vocazione italiana verso le prospettive di un mercato internazionale ponendo al centro del tema la capacità imprenditoriale nazionale di proporsi sui mercati stranieri".e a numero chiuso; è possibile iscriversi entro il 4 maggio. Il programma completo è consultabile su: www.forumriada.it