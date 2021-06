Viola i domiciliari, in carcere 21enne

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari e del Commissariato di P.S. di Corato hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcereNell'ambito degli specifici servizi predisposti dal Questore di Bari per contrastare il fenomeno del commercio illegale di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio nel centro cittadino di Corato, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e del locale Commissariato di P.S. hanno tratto in arresto un giovane di 21 anni.Il ragazzo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato condotto in carcere a seguito della revoca della misura, aggravata e sostituita con quella della detenzione in carcere.Il 21enne più volte ha violato le prescrizioni connesse proprio alla detenzione domiciliare, rilevate a seguito di mirati controlli di Polizia.L'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.