Voto domiciliare per i coratini in quarantena da Covid-19

L'Ufficio Elettorale rende noto agli elettori che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 103/2020, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione) l'elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, la seguente documentazione:1) la dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio, in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;2) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 103/2020 (trattamento domiciliare o condizione di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19);3) copia della tessera elettorale;4) copia di un documento di identità.La documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC elettorale@pec.comune.corato.ba.it oppure mediante e-mail all'indirizzo elettorale@comune.corato.ba.it.Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre.Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l'Ufficio Elettorale – Piazza Marconi n. 12 - Corato. Sul sito del Comune il modello di domanda da compilare Per la certificazione sanitaria, in ossequio alle norme anti Covid-19, telefonare allo 080.3608813 (segreteria SISP - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Bari), al fine di avere informazioni e/o fissare un appuntamento in quanto gli accessi dovranno essere programmati e controllati.