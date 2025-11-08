Adriatica Industriale Virtus, al PalaLosito arriva l’Invicta Molfetta

Adriatica Industriale Virtus
Sabato 8 novembre alle ore 19:00 la Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato torna sul parquet del PalaLosito per la quinta giornata di campionato. I virtussini di coach Carnicella, ancora imbattuti con quattro vittorie su quattro, ospiteranno l'Invicta Molfetta, formazione che arriva dal successo interno contro la Virtus Altamura e che ha vinto due gare su quattro in questo avvio di stagione. Dopo la convincente vittoria contro Matera, la Virtus vuole proseguire la sua corsa e confermarsi tra le protagoniste del campionato. A trascinare i coratini nell'ultima sfida è stato Raffaele Mazzilli, autore di 24 punti e protagonista di una prestazione completa e di grande concretezza.

"La prestazione personale è stata accompagnata da una prova di squadra ottima – racconta Mazzilli –. La cosa più bella è stata vincere davanti al nostro pubblico. Ho approfittato degli spazi creati dai miei compagni e mi sono fatto trovare pronto." Giocatore esperto e ormai pienamente inserito nel gruppo, Mazzilli sottolinea il clima positivo che si respira nello spogliatoio: "La squadra si sta amalgamando partita dopo partita. Ogni ostacolo ci unisce e ci fa scoprire il nostro potenziale. Le sensazioni sono positive e le aspettative alte: tutti stimoli per affrontare il campionato a testa alta."

Sabato arriverà una Molfetta insidiosa, capace di grande intensità, con giocatori di qualità e grande esperienza ma la Virtus vuole sfruttare ancora una volta il fattore campo. "Mi aspetto una partita fisica e intensa – aggiunge Mazzilli –. La differenza la farà chi saprà restare concentrato fino alla fine. Noi vogliamo continuare la striscia positiva e blindare la nostra casa: qui non deve passare nessuno." Appuntamento dunque al PalaLosito di Corato, sabato 8 novembre alle ore 19:00: la Virtus punta al quinto sigillo consecutivo, con il calore del proprio pubblico pronto a spingere ancora l'Adriatica Industriale verso la vetta.
